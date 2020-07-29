СМИ: «Спартак» заинтересован в защитнике «Црвены Звезды»

Защитник «Црвены Звезды» Милош Дегенек может продолжить карьеру в России, сообщает B92. В его приобретении заинтересован «Спартак», который сделал достойное предложение.

Москвичи готовы потратить 3 миллиона евро, сербы требуют чуть больше и процент от продажи футболиста. Клубы близки к договоренности.

26-летний центральный защитник в текущем сезоне забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 37 матчах. Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона. Контракт игрока рассчитан до лета 2023 года.

В активе Дегенека 27 матчей и один гол в составе сборной Австралии.