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СМИ: «Спартак» заинтересован в защитнике «Црвены Звезды»

09:16
Милош Дегенек. Фото The Srpska Times
Милош Дегенек. Фото The Srpska Times
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Защитник «Црвены Звезды» Милош Дегенек может продолжить карьеру в России, сообщает B92. В его приобретении заинтересован «Спартак», который сделал достойное предложение.

Москвичи готовы потратить 3 миллиона евро, сербы требуют чуть больше и процент от продажи футболиста. Клубы близки к договоренности.

26-летний центральный защитник в текущем сезоне забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 37 матчах. Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона. Контракт игрока рассчитан до лета 2023 года.

В активе Дегенека 27 матчей и один гол в составе сборной Австралии.

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