СМИ: "Рома" проявляет интерес к Дриусси

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси может продолжить карьеру в "Роме"​. 23-летний аргентинец может стать одной из первых покупок нового тренера римлян Паулу Фонсеки, утверждает Calciomercato.

По информации источника, Дриусси рассматривается как замена Эдину Джеко, который в ближайшее время завершит трансфер в "Интер".

Действующий контракт Дриусси с "Зенитом" рассчитан до лета 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 13,5 миллионов евро.

В сезоне 2018/19 Себастьян Дриусси провел за петербургский клуб 42 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.