Судья Василий Казарцев в интервью «СЭ» объяснил, почему не стал приносить извинения после матча «Спартак» — «Сочи».

— Я делаю свою работу на поле, принимаю решения в кратчайшие сроки, а прав я был или нет, решают другие инстанции. Если кто-то считает, что судья после каждой ошибки должен ходить и извиняться налево и направо... Так система не работает. Игроки так могут после каждого матча собирать конференции и извиняться: «Тут я отдал неточную передачу, тут я не попал в ворота». Все люди ошибаются. Для меня извинения после того матча выглядели бы нелогичными. Да, может быть, все ждали, что я начну каяться, кидаться в ноги. Почему? Я что бью себя в грудь и говорю, что я прав? Нет. Так же я не говорю, что решение было абсолютно неверным. Есть куча ракурсов и повторов эпизода. Кто что захочет, тот то и увидит.



Есть одна вещь, которую я не сказал в эфире. Стоит отметить главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. Наверное, надо было к нему обратиться, отдать ему должное. Бросилось в глаза, что несмотря на свой взрывной темперамент, он не позволил себе никаких негативных высказываний в адрес бригады. Это нетипично для него. Удивительно и приятно.

(Севастиан Терлецкий)

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