СМИ: Форвард "Шахтера" Кулач не перейдет в российский клуб

Нападающий Владислав Кулач перейдет в "Александрию", сообщает украинский телеканал "Футбол 1". Ранее сообщалось, что у него есть предложение от клуба российской премьер-лиги. При этом также была информация о том, что предложение "Александрии" его не устроило.

Кроме того, в сообщении говорится, что футболист уже расторг арендное соглашение с "Ворсклой". Он находится на контракте в "Шахтере". 25-летний футболист в текущем сезоне провел 19 матчей за полтавскую команду и забил шесть мячей при одной голевой передаче.

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь