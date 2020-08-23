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СМИ: ЦСКА предложил 12 миллионов евро за двух игроков «Стяуа»

19:47
Флоринел Коман. Фото Instagram.
Флоринел Коман. Фото Instagram.
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ЦСКА сделал предложение по двум нападающим «Стяуа» Деннису Ману и Флоринелу Коману, утверждает Gazeta.ro.

Московский клуб готов заплатить за двух футболистов 12 миллионов евро. Отмечается, что «Стяуа» вряд ли примет это предложение, так как оценивает каждого из своих игроков примерно в 10 миллионов.

В прошлом сезоне 21-летний Ман сыграл за «Стяуа» 31 матч, забил 9 мячей и сделал 5 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

На счету 22-летнего Комана 15 голов и 11 передач в 40 играх минувшего сезона. Он также связан контрактными обязательствами со «Стяуа» до лета 2022 года.

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