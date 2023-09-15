Смертин рассказал о периоде выступления в Англии и Франции

Бывший полузащитник «Челси» и сборной России Алексей Смертин рассказал о периоде выступления в Англии и Франции, а также порассуждал о друзьях в футболе.

«Отношение к тренерам, например, во Франции другое. Представьте, сказать, например, Юрию Павловичу Семину: «Юр, привет!». Ты не можешь так сказать, а главному тренеру «Бордо» — можешь. У тренеров там был отдельный стол, я сидел крайним, а они там разливали вино и сказали: «Алексей, попробуй». Я подумал, что это какая-то провокация. Подумал: «Вот, только подписал хороший контракт, сейчас отправят обратно в «Локомотив». Или подходит Дюгарри, наливает себе один, второй бокал, значит, это нормально. Дружеская ли была атмосфера в «Челси»? В «Челси» вообще нет друзей. Там много национальностей. Там ты не обязан кому-то жать руку и никто ее не пожмет, если ты ее не протянешь первым. Праздновали ли дни рождения вместе? Что вы! Ни один человек там за четыре года не дал мне собственный номер телефона, ни один не пригласил в гости. Половину команды даже не помнил по имени. Забыл чье-то имя — да и не надо! Игроки «Челси» друг другу были неинтересны. Настолько была разобщенность, но была коллективная солидарность. Это просто удивительно», — приводит слова Смертина Legalbet.

За свою карьеру Смертин выступал за российские «Динамо» Барнаул, «Зарю», «Уралан», «Локомотив», французский «Бордо» и английские «Челси», «Портсмут», «Чарльтон» и «Фулхэм».