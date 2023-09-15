Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:47

Смертин рассказал о периоде выступления в Англии и Франции

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник «Челси» и сборной России Алексей Смертин рассказал о периоде выступления в Англии и Франции, а также порассуждал о друзьях в футболе.

«Отношение к тренерам, например, во Франции другое. Представьте, сказать, например, Юрию Павловичу Семину: «Юр, привет!». Ты не можешь так сказать, а главному тренеру «Бордо» — можешь. У тренеров там был отдельный стол, я сидел крайним, а они там разливали вино и сказали: «Алексей, попробуй». Я подумал, что это какая-то провокация. Подумал: «Вот, только подписал хороший контракт, сейчас отправят обратно в «Локомотив». Или подходит Дюгарри, наливает себе один, второй бокал, значит, это нормально. Дружеская ли была атмосфера в «Челси»? В «Челси» вообще нет друзей. Там много национальностей. Там ты не обязан кому-то жать руку и никто ее не пожмет, если ты ее не протянешь первым. Праздновали ли дни рождения вместе? Что вы! Ни один человек там за четыре года не дал мне собственный номер телефона, ни один не пригласил в гости. Половину команды даже не помнил по имени. Забыл чье-то имя — да и не надо! Игроки «Челси» друг другу были неинтересны. Настолько была разобщенность, но была коллективная солидарность. Это просто удивительно», — приводит слова Смертина Legalbet.

За свою карьеру Смертин выступал за российские «Динамо» Барнаул, «Зарю», «Уралан», «Локомотив», французский «Бордо» и английские «Челси», «Портсмут», «Чарльтон» и «Фулхэм».

Источник: https://legalbet.ru/news/smertin-v-oblasti-futbola-u-menya-net-druzej-v-anglii/
Алексей Смертин
Футбол
0
Читайте также
Фильм «Барби» вышел в прокат российских кинотеатров
Президент Литвы подписал декрет о лишении фигуристки Дробязко литовского гражданства
В Екатеринбурге из одной школы уволились сразу 20 педагогов
СМИ сообщили об отправке боевиками ВСУ пленных на минное поле
Тело дочери Михаила Ульянова нашли в квартире на Большой Бронной в Москве
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Первак заявил, что в последние годы «Зенит» лучше всех разбирается с трансферами

«Динамо» — «Пари НН»: хозяева благодаря голу Смолова выигрывают после первого тайма
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости