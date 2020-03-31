Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий вступил в диалог с экспертом канала «Матч премьер», бывшим игроком сборной России Романом Широковым в прямом эфире телеканала.

Широков: — Хочу ли я пошутить над Слуцким в Instagram? Наверное, нет. Мы все больше с критикой выступаем.

Слуцкий: — У меня есть большие раздражители, чем ты. ты не входишь в топ-10.

«Рубин» занимает 14-е место в чемпионате России, имея в активе 23 очка в 22 играх. 48-летний Леонид Слуцкий возглавил команду 19 декабря 2019 года.