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Слуцкий — Широкову: «Ты не входишь в топ-10 моих раздражителей»

20:41
Леонид Слуцкий. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Слуцкий. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий вступил в диалог с экспертом канала «Матч премьер», бывшим игроком сборной России Романом Широковым в прямом эфире телеканала.

Широков: — Хочу ли я пошутить над Слуцким в Instagram? Наверное, нет. Мы все больше с критикой выступаем.

Слуцкий: — У меня есть большие раздражители, чем ты. ты не входишь в топ-10.

«Рубин» занимает 14-е место в чемпионате России, имея в активе 23 очка в 22 играх. 48-летний Леонид Слуцкий возглавил команду 19 декабря 2019 года.

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