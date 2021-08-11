Слуцкий прокомментировал возможный переход Кварцхелии в «Тоттенхэм»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о будущем полузащитника Хвичи Кварацхелии.

— Правда, что Хвича Кварацхелия близок к переходу в «Тоттенхэм»?

— Мне об этом ничего не известно. Обычно комментарии о его переходе дает агент, лучше обратиться к нему.

Как сообщал «СЭ», между «Тоттенхэмом» и «Рубином» идут переговоры о возможном трансфере грузинского игрока. По нашим данным, казанский клуб рассчитывает выручить с продажи 20-летнего Кварацхелии около 20 миллионов евро.

В этом сезоне грузинский хавбек в трех матчах РПЛ забил один гол и в матче третьего тура против «Ахмата» (2:1) был признан лучшим игроком встречи.