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Слуцкий прокомментировал возможный переход Кварцхелии в «Тоттенхэм»

13:40
Хвича Кварацхелия. Фото «СЭ»
Хвича Кварацхелия. Фото «СЭ»
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о будущем полузащитника Хвичи Кварацхелии.

— Правда, что Хвича Кварацхелия близок к переходу в «Тоттенхэм»?

— Мне об этом ничего не известно. Обычно комментарии о его переходе дает агент, лучше обратиться к нему.

Как сообщал «СЭ», между «Тоттенхэмом» и «Рубином» идут переговоры о возможном трансфере грузинского игрока. По нашим данным, казанский клуб рассчитывает выручить с продажи 20-летнего Кварацхелии около 20 миллионов евро.

В этом сезоне грузинский хавбек в трех матчах РПЛ забил один гол и в матче третьего тура против «Ахмата» (2:1) был признан лучшим игроком встречи.

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Владислав Зимагулов все материалы автора

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