Слуцкий поздравил российских гимнастов с победой на чемпионате мира.

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поздравил сборную России по спортивной гимнастике с победой в командном первенстве на чемпионате мира.

— Чемпионы мира. Красавцы, — написал Слуцкий в Instagram.

Мужская сборная России по спортивной гимнастике выиграла в командном многоборье на чемпионате мира в Штутгарте. В сумме российские спортсменынабрали 261,726 балла. Второе место заняли китайцы (260,729), замкнули тройку японцы (258,159).

В составе российской команды выступали Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Денис Аблязин и Иван Стретович. Россияне впервые в истории одержали победу в командном многоборье на чемпионате мира.

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