Слуцкий объяснил, почему Березуцких нет в его штабе в «Рубине»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что приглашал братьев Березуцких войти в его тренерский штаб. Сейчас оба экс-защитника, которые помогали Слуцком в «Витессе», работают в ЦСКА.

— Я приглашал братьев Березуцких войти в тренерский штаб «Рубина», — сказал Слуцкий в эфире «Матч Премьер». — Но европейский опыт им был интереснее, поэтому «Витесс» был для них приоритетнее, чем вариант с «Рубином». Когда мы говорим о российском варианте, срабатывают еще и другие вещи. Они привязаны к семьям, Москве и ЦСКА. Тяжело менять уклад жизни, и самое важное, что они всю карьеру провели в ЦСКА и ассоциируют себя с этим клубом. Понятно, почему они приняли предложение ЦСКА, но они пока сами не понимают, чем конкретно будут там заниматься. Но в любом случае это будет плодотворное сотрудничество и для них, и для команды.