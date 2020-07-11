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Слуцкий объяснил, почему Березуцких нет в его штабе в «Рубине»

00:30
Братья Березуцкие и Леонид Слуцкий. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Братья Березуцкие и Леонид Слуцкий. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что приглашал братьев Березуцких войти в его тренерский штаб. Сейчас оба экс-защитника, которые помогали Слуцком в «Витессе», работают в ЦСКА.

— Я приглашал братьев Березуцких войти в тренерский штаб «Рубина», — сказал Слуцкий в эфире «Матч Премьер». — Но европейский опыт им был интереснее, поэтому «Витесс» был для них приоритетнее, чем вариант с «Рубином». Когда мы говорим о российском варианте, срабатывают еще и другие вещи. Они привязаны к семьям, Москве и ЦСКА. Тяжело менять уклад жизни, и самое важное, что они всю карьеру провели в ЦСКА и ассоциируют себя с этим клубом. Понятно, почему они приняли предложение ЦСКА, но они пока сами не понимают, чем конкретно будут там заниматься. Но в любом случае это будет плодотворное сотрудничество и для них, и для команды.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/rpl/matchtvvideo_NI1212481_clip_Ekskluzivnoje_intervju_Leonid_Sluckij

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