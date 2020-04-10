Слуцкий назвал слово, за которое штрафует игроков в «Рубине»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о слове, за которое штрафует игроков команды.

— Я им объявил об этом, — сказал Слуцкий в видео на Youtube-канале «Красава». — Универсальное слово, у тебя все братья: «Брат, брат». Люди теряют собственные лица, имена, фамилии, индивидуальные особенности. Меня это особенно бесит. Когда Солтмурад Бакаев называет партнера братом. К тебе Зелимхан что ли перешел в команду? Какой тебе он брат? Какой Данченко тебе брат? Понимаю, что забрал слово «брат» у грузин. Я их вообще лишил русского языка. Это единственное слово, которое они могут говорить. Да, я им объявил, что слово «брат» вне закона.