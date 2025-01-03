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Тихий считает, что если в отпуске злоупотреблял свободным временем, на сборах будет тяжелее

Камила Абдурахманова
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Экс-защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий рассказал о том, как футболистам даются зимние сборы после отпуска.

— Насколько сложно входить в зимние сборы после отпуска?

— Зависит от многих факторов — от того, как футболист готовился в отпуске. Все люди разные. Если человек в отпуске злоупотреблял свободным временем, ему будет тяжелее. Если держал себя в форме и подходил профессионально, то будет немного полегче. Плюс зависит от тренера, у всех ведь тоже разный тренировочный процесс: кто-то с первого дня даст жару, кто-то плавно входит, — сказал Тихий «РБ Спорт».

Центральный защитник Тихий, которому 32 года, в середине ноября прекратил действие контракта с «Пари НН» по согласию обеих сторон. В текущем сезоне РПЛ он сыграл за команду из Нижнего Новгорода четыре матча.

Источник: «РБ Спорт»
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Дмитрий Тихий
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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