Сломается ли Кокорин после перехода в «Сочи»? Отвечает спортивный психолог

Спортивный психолог Вадим Гущин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о ситуации, в которой оказался нападающий «Зенита»Александр Кокорин. В ближайшее время 28-летний футболист должен покинуть сине-бело-голубых и перейти в «Сочи», где он проведет оставшуюся часть сезона на правах аренды.

— Не сломается ли Александр после перехода в клуб, где он не хочет играть?

— Если он не сломался в тюрьме, а сломается от перехода в «Сочи», значит у него большой футбольный талант, но нет психологической устойчивости. А значит, нет спортивного характера. Мало красиво бить по мячу, надо еще и уметь доказывать. «Сочи» действительно может быть лучшим вариантом. И вообще стоит пересмотреть некоторые жизненные установки и перестать считать себя особенным.

— Кокорин справится с новым вызовом?

— Не знаю. Я до сих пор не вполне уверен, что он справлялся с происходившим в его жизни. И спортивные результаты говорят об этом. По уровню таланта он должен играть лучше. Значит, не справляется. И сейчас у него прекрасный шанс стать сильнее. Потому что настоящего спортсмена трудности делают сильнее. (Дмитрий Зимин)

Психолог: «Кокорину пора перестать считать себя особенным»