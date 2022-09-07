Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

7 сентября, 20:52

Йоканович о переходе Дасы: «С его помощью «Динамо» полностью укомплектует позицию правого защитника»

Йоканович заявил, что переход Дасы помог полностью укомплектовать позицию правого защитника в «Динамо»
Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал переход капитана сборной Израиля Эли Дасы в московский клуб.

«Эли Даса — правый защитник, который любит подключаться в атаку. С его помощью мы полностью укомплектуем эту позицию. Последние три года Даса выступал в чемпионате Голландии. У него также есть богатый опыт выступления за сборную Израиля», — приводит слова Йокановича пресс-служба московского клуба.

Последние три сезона 29-летний Даса провел в «Витессе». В прошедшем сезоне защитник провел за голландский клуб 46 матчей, в которых он забил гол и сделал 13 результативных передач. В июле 2022 года защитник покинул команду на правах свободного агента.

В сборной Израиля Даса дебютировал в 2015 году и с тех пор провел 48 матчей. С марта является ее капитаном.

Источник: https://t.me/fcdynamo
Эли Даса
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
1
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Жена Карпина показала идеальную фигуру в салатовом купальнике
С вещами на выход. Каким был авторынок в августе: топ-10 бестселлеров
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: «Ростов» — «Спартак», «Зенит» — «Оренбург» и другие матчи
«Ахмат» не смог согласовать с ЦСКА переход защитника Лукина на правах аренды
Защитник «Торпедо» Темников расторг контракт с клубом
Бабкин о переходе в «Крылья Советов»: «Я сюда приехал побеждать и добиваться результата»
Сергей Карасев назначен главным арбитром матча «Ростов» — «Спартак»
«Торпедо» подписало сербского защитника Рогановича
Агент Бабкина назвал причину ухода футболиста из «Локомотива» в «Крылья Советов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ахмат» не смог согласовать с ЦСКА переход защитника Лукина на правах аренды
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.09 20:00
Сочи – Динамо
 - : -
10.09 15:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
10.09 17:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
10.09 19:45
Ахмат – Н. Новгород
 - : -
11.09 13:00
Урал – Торпедо
 - : -
11.09 15:00
Факел – Локомотив
 - : -
11.09 17:30
Зенит – Оренбург
 - : -
11.09 19:45
Ростов – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости