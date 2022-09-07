«Ахмат» не смог согласовать с ЦСКА переход защитника Лукина на правах аренды

Защитник ЦСКА Матвей Лукин мог перейти в «Ахмат» на правах аренды в летнее трансферное окно, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, грозненский клуб хотел арендовать Лукина, но стороны в итоге не смогли договориться о переходе.

Контракт 18-летнего защитника с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне Лукин провел один матч за ЦСКА в Кубке России и отдал 1 голевую передачу.