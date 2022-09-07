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7 сентября, 20:44

«Ахмат» не смог согласовать с ЦСКА переход защитника Лукина на правах аренды

Алексей Еремин
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Защитник ЦСКА Матвей Лукин мог перейти в «Ахмат» на правах аренды в летнее трансферное окно, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, грозненский клуб хотел арендовать Лукина, но стороны в итоге не смогли договориться о переходе.

Контракт 18-летнего защитника с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне Лукин провел один матч за ЦСКА в Кубке России и отдал 1 голевую передачу.

Источник: https://metaratings.ru/news/tsska-i-akhmat-ne-smogli-soglasovat-arendu-zashchitnika-lukina-1355390/
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3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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Сочи – Динамо
 - : -
10.09 15:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
10.09 17:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
10.09 19:45
Ахмат – Н. Новгород
 - : -
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Эдуард Сперцян

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Сочи

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П
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И К Ж
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 2 1 1
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