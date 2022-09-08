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Сегодня, 09:10

Головин назвал «душой компании» своего бывшего одноклубника Кейта Бальде и рассказал о его перспективах в «Спартаке»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Александр Головин.
Фото «СЭ»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин в интервью «СЭ» рассказал о своем бывшем одноклубнике Кейта Бальде, прокомментировал его переход в «Спартак» и высказался о перспективах новичка красно-белых.

— Удивился, что в «Спартак» перешел твой бывший одноклубник по «Монако» Кейта Бальде? Что он за игрок и человек, какое будущее видишь у него в московской команде?

— Честно говоря, удивился. Это очень сильный футболист, но он последние месяцы был без команды и не играл несколько месяцев. Ты в любом случае растеряешь форму, как бы ни тренировался. Понятно, что он работал с личным тренером, занимался в зале, поддерживал физическое состояние. Но игрового тонуса после такого перерыва в любом случае не будет. Поэтому не нужно ждать, что он сейчас сразу выйдет и заиграет.

Но через какое-то время он наберет форму — и, если это произойдет, то станет одним из ключевых игроков «Спартака» и одним из лучших в РПЛ. Он очень классный парень, один из самых позитивных ребят, которых я здесь видел. Ни разу не видел Кейта Бальде злым, на его лице всегда улыбка. Вокруг него постоянно народ, он — душа компании. А на поле — очень скоростной и притягивает к себе моменты. Он из-за травм не так много при мне играл, но, когда выходил, у него всегда были шансы. Есть у человека чутье, как их находить!

Александр Головин. Александр Головин: «Кейта Бальде — душа компании. Когда наберет форму, станет одним из лучших в РПЛ»

Александр Головин
Бальде Кейта
ФК Монако
ФК Спартак (Москва)
2
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 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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9.09 20:00
Сочи – Динамо
 - : -
10.09 15:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
10.09 17:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
10.09 19:45
Ахмат – Н. Новгород
 - : -
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Урал – Торпедо
 - : -
11.09 15:00
Факел – Локомотив
 - : -
11.09 17:30
Зенит – Оренбург
 - : -
11.09 19:45
Ростов – Спартак
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
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