Головин назвал «душой компании» своего бывшего одноклубника Кейта Бальде и рассказал о его перспективах в «Спартаке»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин в интервью «СЭ» рассказал о своем бывшем одноклубнике Кейта Бальде, прокомментировал его переход в «Спартак» и высказался о перспективах новичка красно-белых.

— Удивился, что в «Спартак» перешел твой бывший одноклубник по «Монако» Кейта Бальде? Что он за игрок и человек, какое будущее видишь у него в московской команде?

— Честно говоря, удивился. Это очень сильный футболист, но он последние месяцы был без команды и не играл несколько месяцев. Ты в любом случае растеряешь форму, как бы ни тренировался. Понятно, что он работал с личным тренером, занимался в зале, поддерживал физическое состояние. Но игрового тонуса после такого перерыва в любом случае не будет. Поэтому не нужно ждать, что он сейчас сразу выйдет и заиграет.

Но через какое-то время он наберет форму — и, если это произойдет, то станет одним из ключевых игроков «Спартака» и одним из лучших в РПЛ. Он очень классный парень, один из самых позитивных ребят, которых я здесь видел. Ни разу не видел Кейта Бальде злым, на его лице всегда улыбка. Вокруг него постоянно народ, он — душа компании. А на поле — очень скоростной и притягивает к себе моменты. Он из-за травм не так много при мне играл, но, когда выходил, у него всегда были шансы. Есть у человека чутье, как их находить!