Скопинцев заявил, что ближе всего к переходу в «Спартак» был при Каттани

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал, когда ближе всего был к переходу в «Спартак».

— После «Краснодара» ты перешел в «Динамо». Звали другие клубы?

— Тогда все так быстро произошло, что о других вариантах я даже не задумывался, — приводит «РБ Спорт» слова Скопинцева.

— Тебя несколько раз звал «Спартак». Когда ты был ближе всего к тому, чтобы там оказаться?

— При Каттани. Были движения, но не с моей стороны.

Скопинцев выступает за «Динамо» с 2020 года. В текущем сезоне 26-летний защитник провел 11 матчей за бело-голубых во всех турнирах и отметился 1 голом.

Также футболист за свою карьеру успел поиграть в таких командах, как «Ростов», «Балтика», «Краснодар» и «Лиферинг».