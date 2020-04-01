Скопинцев сообщил, что в финале Кубка Надежды по игре FIFA 20 ему мешали коты и бабушка

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев ответил на замечание главного тренера команды Кирилла Новикова по поводу своего выступления в Кубке Надежды по игре FIFA 20.

Нападающий «Нижнего Новгорода» Николай Обольский стал победителем турнира. В решающем матче «Ливерпуль» под управлением Обольского обыграл «ПСЖ», которым играл Скопинцев. Первый матч завершился вничью — 2:2. В переигровке «Ливерпуль» оказался сильнее — 5:1.

— Скопинцев умудрился меня разочаровать за эти две недели. Я за него так болел, переживал. Не думал, что буду смотреть эти компьютерные игры. Но Дима умудрился себе загнать, не знаю куда, — сказал Новиков в эфире клубного телевидения.

— Хочу, чтобы вы тренеры не были так категоричны. Я дошел до финала! Когда «Динамо» доходило до финала последний раз?, — ответил Скопинцев.

— Ты, как только на первого серьезного игрока попал, получил сразу пять, — сказал Новиков. — С трупами играл какими-то.

— Почему играл именно я из «Динамо»? На сборах кто ко мне не заходил, все проигрывали. Обыгрывал всех, поэтому взял на себя такую ответственность. Я сам заявился. Однако мне мешали коты и бабушка заходила в комнату, — заключил Скопинцев.