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Скончался бывший игрок «Спартака» и сборной России Василий Кульков

11:12
Василий Кульков. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Василий Кульков. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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10 октября не стало бывшего игрока «Спартака» и сборной России Василия Кулькова, сообщает «Чемпионат».

Кульков переболел коронавирусом. Сегодня бывший футболист должен был перенести плановую операцию по онкологии. Кульков скончался в реанимации.

Кульков выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год, а также с 1995 по 1997 год. В составе красно-белых он становился чемпионом СССР и России, а также серебряным и бронзовым призером чемпионатов страны.

Кроме того защитник играл за такие известные клубы, как «Бенфика», «Порту», «Зенит» и «Крылья Советов». За сборную России провел 21 матч и забил пять голов.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football

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