Сколько за Промеса просит «Аякс» и сколько готов платить «Спартак»
11:11
Как стало известно «СЭ», разность в позициях амстердамского и московского клубов по трансферной сумме за 29-летнего нападающего Квинси Промеса на данный момент составляет более 5 миллионов евро.
«Аякс» хочет получить более 15 миллионов, «Спартак» готов заплатить за возвращение голландца максимум 10, причем повышать предложение красно-белые не намерены. Стороны продолжают переговоры.
Вместе с тем, сам футболист готов вновь поехать в Россию — его устраивают условия возможного личного контракта.
В текущем сезоне 29-летний футболист провел 24 матча за «Аякс» и забил шесть мячей.
(Вячеслав Короткин)
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