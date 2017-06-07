"СКА-Хабаровск" расстался с 12 игроками

"СКА-Хабаровск" на официальном сайте объявил о расставании с 12 футболистами по истечении сроков контрактов. Команду покинули Максим Астафьев, Эдуард Булия, Александр Верулидзе, Андрей Иванов, Андрей Киреев, Антон Купчин, Томас Микуцкис, Давид Озманов, Василий Плетин, Артур Рылов, Павел Карасев и Игорь Удалый.

– Руководство и тренерский штаб футбольного клуба "СКА-Хабаровск" выражают огромную признательность своим игрокам за годы, проведенные в нашем армейском коллективе, и след, оставленный ими в истории клуба, и желают им успехов в личной жизни и в продолжении их дальнейшей профессиональной карьеры, – говорится в заявлении клуба.

Отмечается, что с остальными игроками ведутся переговоры о продлении контрактов. "СКА-Хабаровск" в сезоне-2017/18 будет выступать в премьер-лиге.