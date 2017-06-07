"СКА-Хабаровск" расстался с 12 игроками

"СКА-Хабаровск" на официальном сайте объявил о расставании с 12 футболистами по истечении сроков контрактов. Команду покинули Максим Астафьев, Эдуард Булия, Александр Верулидзе, Андрей Иванов, Андрей Киреев, Антон Купчин, Томас Микуцкис, Давид Озманов, Василий Плетин, Артур Рылов, Павел Карасев и Игорь Удалый.
– Руководство и тренерский штаб футбольного клуба "СКА-Хабаровск" выражают огромную признательность своим игрокам за годы, проведенные в нашем армейском коллективе, и след, оставленный ими в истории клуба, и желают им успехов в личной жизни и в продолжении их дальнейшей профессиональной карьеры, – говорится в заявлении клуба.
Отмечается, что с остальными игроками ведутся переговоры о продлении контрактов. "СКА-Хабаровск" в сезоне-2017/18 будет выступать в премьер-лиге.
Дополнительная информация
http://www.fcska.ru/media/news/ska-khabarovsk-pokinuli-12-futbolistov/
- Максим Астафьев
- СКА-Хабаровск
- Томас Микуцкис
- Игорь Удалый
- Андрей Киреев
- Давид Озманов
- Антон Купчин
- Павел Карасев
- Артур Рылов
- Василий Плетин
- Эдуард Булия
konoval
Дембель в маю...
16:51 7 июня
Хабаровский Рюрик
Удалый!
12:43 7 июня
Хабаровский Рюрик
Эти парни с играли максимум по 1-3 игры, а кто то из них вообще не выходил на поле за сезон. Самый ценный в этой группе Игорь Удалов но он пошел на повышение
12:42 7 июня
palychhh
Хрень какая-то получается, парни бились...а теперь, спасибо, но вы дальше не с нами. Гореть в аду таким руководителям...
12:00 7 июня
ForRus
А кем теперь играть-то? Или они рассчитывают, что раз в премьер-лигу пробились, к ним теперь мастера со всех уголков России и мира сами на поклон придут, чтоб на берегах Амура жить и прославлять дальневосточный футбол?)
11:48 7 июня
serenky25
Выкинули как использованные контрацептивы....А ребята хотели в премьере поиграть.
10:48 7 июня