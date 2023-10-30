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Сегодня, 16:44

Силкин считает, что в атаке «Динамо» нет стабильности

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер столичного «Динамо» Сергей Силкин поделился впечатлениями от игры атакующей линии «Динамо» в матче 13-го тура РПЛ с «Уралом» (2:1).

«Сейчас в «Динамо» пробуют разные сочетания футболистов в атаке, и пока нет стабильности. Когда взаимопонимание появится между игроками, тогда атака будет намного продуктивнее действовать. Тюкавин и Смолов — разноплановые футболисты. Тут я вижу два варианта: либо они научатся понимать друг друга, чтобы играть в паре, либо нет. Но я думаю, что это дело времени. В следующих матчах ситуация будет более ясной. В этой игре они сработали нормально», — приводит слова Силкина Legalbet.

После 13 туров «Динамо» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. Лидирует — «Краснодар» (28 очков).

Источник: https://legalbet.ru/news/silkin-v-atake-u-dinamo-net-stabilnosti/
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
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Локомотив – Спартак
 - : -
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Оренбург – Ростов
 - : -
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Урал – Рубин
 - : -
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Сочи – Динамо
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