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Силкин считает, что Тюкавин может стать легендой «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об игре нападающего Константина Тюкавина в этом сезоне.

«Тюкавин здорово проводит последние игры, забивая в каждой из них голы. Он молодец, всегда знал, что это талантливый футболист. Сейчас ему главное продолжать прогрессировать и приносить пользу команде. Он может стать легендой «Динамо», он свой человек. Я знаю Костю с самого детства. Он с первых дней — динамовец», — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

21-летний Тюкавин в этом сезоне провел 22 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил 9 голов и отметился 5 голевыми передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-tyukavin-s-samy-h-pervy-h-dnej-dinamovets-on-mozhet-stat-legendoj-kluba/
Сергей Силкин
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Константин Тюкавин
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