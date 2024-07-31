Силкин: «Бителло ярко начал новый сезон, но ему нужна стабильность»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал игру полузащитника бело-голубых Бителло на старте сезона.

«Бителло ярко начал новый сезон, видно, что он сейчас в хорошей форме. Однако пока рано хвалить бразильца, ему нужна стабильность. Он моментами, бывает, выпадает из игры. Четыре голевые передачи — это хороший результат, но давайте дождемся матчей против сильных команд. Там и нужно будет показывать свой уровень», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

24-летний бразилец отдал четыре голевые передачи в первых двух турах нового сезона РПЛ.