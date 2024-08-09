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Силкин: «У «Зенита» не один Глушенков опасен. Любой может создать острый момент»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об игре форварда «Зенита» Максима Глушенкова перед матчем 4-го тура РПЛ между петербуржцами и бело-голубыми.

«Глушенков раскрылся в «Зените». Это и понятно: другие исполнители. Он в первых матчах межсезонья не мог забить, никак у него не «шло». А когда начались официальные игры, почувствовал себя в своей тарелке. В «Локомотиве» Глушенков сам много «тащил», в «Зените» ему лучше помогают партнеры. Все от них зависит. Стоит ли динамовцам держать Глушенкова персонально, как в старые добрые времена? Сейчас другой футбол, персональная опека не используется. Да и если бы в «Зените» один Глушенков был опасен на поле... Там любой может создать острый момент и забить», — приводит «РБ Спорт» слова Силкина.

25-летний Глушенков в этом сезоне забил 8 голов и сделал 1 голевую передачу в 5 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.

«Зенит» примет на своем поле «Динамо» в субботу, 10 августа. Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
Сергей Силкин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Максим Глушенков
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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9.08 18:30
Пари НН – Химки
 - : -
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 - : -
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
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 - : -
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Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
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