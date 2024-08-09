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Стипиди: «Угальде хороший нападающий, забивной. «Спартак» отобьет за него деньги»

Алина Савинова
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Футбольный функционер Павел Стипиди оценил преображение форварда «Спартака» Манфреда Угальде, забившего четыре гола в четырех последних матчах.

«Чего только не говорили и не писали про Угальде в марте, в апреле, в мае... Наверно, ему самому все это переводили. А что ж теперь-то хвалить его наперебой стали? Сейчас у футболистов такая система, что им каждому нужен свой тренер. Пришел Станкович, которого после матча с «Оренбургом» вовсю уже полоскали так. Видимо, втемяшил он уверенность в Угальде, увидел в нем хорошего игрока, вот и результат. Не думаю, что руководство «Спартака» зря вложило в Угальде столько денег. Угальде доказывает, что он хороший нападающий, забивной. Он молодой, «Спартак» отобьет за него уплаченные деньги», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Стипиди.

«Спартак» купил Угальде у нидерландского «Твенте» в конце января. Контракт 22-летнего форварда с красно-белыми рассчитан до июня 2028 года.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Манфред Угальде
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ФК Спартак (Москва)
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2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
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 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
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 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
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