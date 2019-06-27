Сигурдссон и Ахметов пропустят матч с "Краснодаром" из-за повреждений

Полузащитники ЦСКА​ Арнор Сигурдссон и Ильзат Ахметов не сыграют в первом матче Кубка Париматч Премьер против "Краснодара"​.

Как сообщает пресс-служба армейцев, футболистам представлен отдых в связи с небольшими повреждениями, полученными на тренировках.

Встреча состоится сегодня, 27 июня. Начало – в 19.00 по московскому времени.

Сигурдссону и Ахметову сегодня представлен отдых в связи с небольшими повреждениями, полученными на тренировках — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 27 июня 2019 г.

Что нужно знать о летнем турнире в Австрии: регламент и календарь игр, расписание и результаты матчей, турнирная таблица