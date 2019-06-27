18:18 | Футбол — РПЛ

Сигурдссон и Ахметов пропустят матч с "Краснодаром" из-за повреждений

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Полузащитники ЦСКААрнор Сигурдссон и Ильзат Ахметов не сыграют в первом матче Кубка Париматч Премьер против "Краснодара"​.

Как сообщает пресс-служба армейцев, футболистам представлен отдых в связи с небольшими повреждениями, полученными на тренировках.

Встреча состоится сегодня, 27 июня. Начало – в 19.00 по московскому времени.

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