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Шюррле в следующем году хочет быть рядом с семьей

02:44
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Инго Хаспель, агент нападающего «Спартака» Андре Шюррле, рассказал о будущем своего клиента. Ранее стало известно, что москвичи не собираются выкупать его трансфер у дортмундской «Борусии».

— Андре хочет быть со своей семьей в следующем году, — приводит слова Хаспеля Bild. — Учитывая информацию о распространении коронавируса, становится понятно, насколько трудно будет перемещаться между странами в будущем.

29-летний Шюррле в текущем сезоне провел 18 матчей за «Спартак» и забил два мяча при четырех голевых передачах.

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