Шюррле уже забивал в ворота ЦСКА, когда выступал за "Вольфсбург"

Новичок "Спартака" полузащитник Андре Шюррле забивал в ворота ЦСКА, когда выступал за "Вольфсбург" в Лиге чемпионов.

Футболист отметился дублем в матче группового турнира Лиги чемпионов с красно-синими в сезоне-2015/16. Тогда москвичи проиграли немецкому клубу со счетом 0:2.

В прошлом сезоне 28-летний Шюррле выступал за "Фулхэм", в составе которого провел 25 матчей и забил 6 мячей. Ранее он играл за "Байер", "Челси" и "Вольфсбург". Он перешел на правах аренды из дортмундской "Боруссии".

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