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Шюррле присмотрелся к «Тесле». Одобряете выбор игрока «Спартака»?

13:14
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Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле оценил автомобиль «Тесла». Видео в stories Instagram выложила супруга и мать ребенка футболиста Анна Шарипова, которая родом из Казахстана. Автомобиль «Тесла» в России стоит примерно от 5 до 13 миллионов рублей.

Сейчас немец восстанавливается после болезни. В текущем сезоне Шюррле провел 11 матчей за москвичей, забил два гола и отдал три голевые передачи. Хавбек выступает на правах аренды за «Спартак». Футболист принадлежит дортмундской «Боруссии».

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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