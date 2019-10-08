Шюррле присмотрелся к «Тесле». Одобряете выбор игрока «Спартака»?

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле оценил автомобиль «Тесла». Видео в stories Instagram выложила супруга и мать ребенка футболиста Анна Шарипова, которая родом из Казахстана. Автомобиль «Тесла» в России стоит примерно от 5 до 13 миллионов рублей.

? Шюррле и «Тесла». Что бы это могло значить? ? pic.twitter.com/WjGtuu4PdK — СЭ Спартак (@spartak_se) October 8, 2019

Сейчас немец восстанавливается после болезни. В текущем сезоне Шюррле провел 11 матчей за москвичей, забил два гола и отдал три голевые передачи. Хавбек выступает на правах аренды за «Спартак». Футболист принадлежит дортмундской «Боруссии».

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр