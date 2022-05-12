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Шунин: «Хотелось бы, чтобы мы вместе с Шварцем продолжили красивую историю»

Шунин прокомментировал слухи о возможном уходе Шварца из «Динамо»
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал слухи о возможном уходе главного тренера бело-голубых Сандро Шварца.

«Конечно, команда в курсе слухов вокруг тренерского штаба. Но сейчас мы об этом не думаем. Последние полтора года мы приобрели свой стиль, показываем интересный и энергичный футбол. Чувствуем, как прибавляем, боремся за лидирующие позиции. Хотелось бы, чтобы тренерский штаб во главе со Шварцем остался, и мы вместе продолжили эту интересную и красивую историю», — приводит «Чемпионат» слова Шунина.

Шварц возглавил «Динамо» в октябре 2020 года. Под его руководством команда дошла до финала БЕТСИТИ Кубка России-2021/22, в котором сыграет против «Спартака». Матч пройдет 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».

5 мая сообщалось, что 43-летний немецкий специалист может возглавить «Герту». Контракт Шварца с «Динамо» действует до конца сезона-2023/24.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4692931-shunin-o-sluhah-ob-uhode-shvarca-hotelos-by-chtoby-my-vmeste-prodolzhili-krasivuyu-istoriyu.html
Антон Шунин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
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