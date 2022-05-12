Шунин: «Хотелось бы, чтобы мы вместе с Шварцем продолжили красивую историю»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал слухи о возможном уходе главного тренера бело-голубых Сандро Шварца.

«Конечно, команда в курсе слухов вокруг тренерского штаба. Но сейчас мы об этом не думаем. Последние полтора года мы приобрели свой стиль, показываем интересный и энергичный футбол. Чувствуем, как прибавляем, боремся за лидирующие позиции. Хотелось бы, чтобы тренерский штаб во главе со Шварцем остался, и мы вместе продолжили эту интересную и красивую историю», — приводит «Чемпионат» слова Шунина.

Шварц возглавил «Динамо» в октябре 2020 года. Под его руководством команда дошла до финала БЕТСИТИ Кубка России-2021/22, в котором сыграет против «Спартака». Матч пройдет 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».

5 мая сообщалось, что 43-летний немецкий специалист может возглавить «Герту». Контракт Шварца с «Динамо» действует до конца сезона-2023/24.