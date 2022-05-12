Терюшков: «Хотели бы видеть Черчесова в «Химках», если бы не было Юрана»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поздравил Станислава Черчесова с золотым дублем в качестве главного тренера «Ференцвароша».

«Станислав Саламович — профессионал. Во всех своих клубах и сборной России он показывал, что заряжен на самый высокий результат. Мы можем его только поздравить с такими успехами в Венгрии. Мы можем только восхищаться его талантом. Он показывает на европейской арене, что русские тренеры могут добиваться самых высоких результатов.

Черчесов сам выбрал «Ференцварош», но его тренерские навыки были бы полезны в России. Будем надеяться, что он в ближайшее время выберет один из российских клубов. Готовы пригласить Черчесова в «Химки»? Нет, у нас контракт с Сергеем Николаевичем Юраном. Если бы Юрана не было, мы бы, конечно, хотели видеть Станислава Саламовича у нас», — приводит Sport24 слова Терюшкова.

Вчера, 11 мая Черчесов завоевал Кубок Венгрии, обыграв в финале «Пакс» (3:0). До этого, 24 апреля «Ференцварош» под руководством российского специалиста досрочно выиграл чемпионат Венгрии.

«Химки» с 29 очками в 28 матчах занимают 11-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.