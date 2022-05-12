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Терюшков: «Хотели бы видеть Черчесова в «Химках», если бы не было Юрана»

В «Химках» заявили, что пригласили бы Черчесова в клуб в случае ухода Юрана
Иван Торопцев
Корреспондент
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поздравил Станислава Черчесова с золотым дублем в качестве главного тренера «Ференцвароша».

«Станислав Саламович — профессионал. Во всех своих клубах и сборной России он показывал, что заряжен на самый высокий результат. Мы можем его только поздравить с такими успехами в Венгрии. Мы можем только восхищаться его талантом. Он показывает на европейской арене, что русские тренеры могут добиваться самых высоких результатов.
Черчесов сам выбрал «Ференцварош», но его тренерские навыки были бы полезны в России. Будем надеяться, что он в ближайшее время выберет один из российских клубов. Готовы пригласить Черчесова в «Химки»? Нет, у нас контракт с Сергеем Николаевичем Юраном. Если бы Юрана не было, мы бы, конечно, хотели видеть Станислава Саламовича у нас», — приводит Sport24 слова Терюшкова.

Вчера, 11 мая Черчесов завоевал Кубок Венгрии, обыграв в финале «Пакс» (3:0). До этого, 24 апреля «Ференцварош» под руководством российского специалиста досрочно выиграл чемпионат Венгрии.

«Химки» с 29 очками в 28 матчах занимают 11-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-05-12-teryushkov-khoteliby-videt-cherchesova-v-khimkakh-yesliby-ne-bylo-yurana
Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Ференцварош
ФК Химки
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 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
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 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
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8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
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 Химки 28 6 11 11 31-44 29
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 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
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