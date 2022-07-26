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Кассьерра рассказал, почему никогда не пил алкогольные напитки

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Матео Кассьерра.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра рассказал о своем негативном отношение к употреблению алкоголя.

— Помимо футбола ты чем-то увлекался в детстве?

— Мне всегда нравились видеоигры. Да и сейчас тоже. В «Сочи» мы часто играли с Родригао — полгода назад на сборе в Турции убивали свободное время. Теперь мы оба в «Зените», так что, думаю, продолжим. Главное — найти время на это.

— Ты говорил, что никогда в жизни не пил, так как в Барбакоасе многие футболисты спивались. А как тебе удалось не попасть в эту ловушку?

— Перед моими глазами всегда был пример из семьи: мой дядя был очень близок к тому, чтобы стать профессиональным футболистом, но не стал им из-за регулярных нарушений спортивного режима. И моя мама постоянно твердила: если я хочу чего-то добиться, то единственный путь — придерживаться строгих правил, соблюдать самодисциплину. Сейчас я чувствую себя комфортно, мне совершенно не хочется пробовать спиртное. Я не говорю, что этого никогда не произойдет. Но я доволен тем, как все складывается.

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Матео Кассьерра
ФК Зенит
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