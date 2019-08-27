Шунин признался, что мог продолжить карьеру в другом клубе РПЛ

Голкипер и капитан «Динамо» Антон Шунин в интервью пресс-службе столичной команды признался, что мог стать игроком другого российского клуба до продления контракта с москвичами, информирует официальный сайт бело голубых.

В июне 2019-го стало известно, что «Динамо» заключило новое соглашение с Шуниным. Срок контракта рассчитан на 3 года.

— Скажу честно — варианты были, — приводит слова Шунина пресс-служба «Динамо». — Я находился в подвешенном состоянии, контракт заканчивался, но никаких разговоров о продлении от предыдущего руководства так и не было. С начала года я уже мог подписывать соглашение с любым заинтересованным во мне клубом, но для себя решил так — думаю только о футболе, а уже по окончании сезона разговариваю с «Динамо». Рад, что такой разговор состоялся, он был по инициативе клуба и, как видите, получился успешным. Я — в «Динамо»! И я счастлив!

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