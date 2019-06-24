Шунин продлил контракт с "Динамо"

"Динамо" официально объявило о заключении нового контракта с голкипером Антоном Шуниным. Обновленное соглашение с 32-летним футболистом рассчитано на 3 года, сообщает пресс-служба бело-голубых.

– Я очень рад, что остаюсь в "Динамо" – родном для себя клубе, в котором вырос и состоялся как футболист. Это не рядовое для меня событие, я сейчас испытываю такое чувство, как будто у меня сегодня День рождения! – цитирует Шунина официальный сайт клуба.

За свою карьеру в клубе я застал самые разные времена – как хорошие, так и не очень. Сейчас есть уверенность, что начинается новый этап в жизни бело-голубых. С нетерпением жду старта нового сезона, в котором домашние матчи мы будем проводить на великолепном динамовском стадионе.

Надеюсь, что болельщики будут заполнять трибуны на каждой игре и гнать нас вперед! Ведь только вместе мы добьемся любых поставленных целей!

В сезоне 2018/19 Шунин провел 30 матчей, в которых пропустил 28 голов.