Шунин присоединится к "Динамо" 19 июня

Вратарь и капитан московского "Динамо" Антон Шунин присоединится к команде на предсезонном сборе в Австрии 19 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу бело-голубых. Команда начала сборы в австрийском Лойперсдорфе 11 июня. Шунин находился в расположении сборной России, проводившей матчи отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0).

Контракт Шунина с "Динамо" истекает 30 июня. 32-летний голкипер провел в клубе всю профессиональную карьеру.