Штрафует ли "Краснодар" Мамаева? Ответ адвоката

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов после завершения заседания по делу его клиента в Пресненском районном суде Москвы сказал, что тот не жалуется на проблемы со здоровьем.

Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина обвиняют в избиении Пака, а также гендиректора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, Виталия Соловчука, в начале октября 2018 года. Сегодня на заседании в Пресненском районном суде футболистам продлили срок содержания в СИЗО до 25 сентября этого года.

– На что будете опираться?

– Все зафиксировано в материалах дела. Видеозаписи – самое объективное доказательство. Прекрасно видно, кто какие действия совершал. Любому мало-мальскому юристу не составит особой сложности квалифицировать действия каждого из фигурантов.

– Как дела у Павла со здоровьем?

– Мамаев на здоровье не жалуется. Но, безусловно, длительное содержание под стражей все равно отражается на его физической форме, поскольку он не получает нагрузок, которые были у него длительное время.

– Ваш коллега говорил, что идут штрафы за неисполнение контракта...

– Нет. В связи с тем, что он находятся под мерами процессуального принуждения, никакие обстоятельства не могут влиять на расторжение контракта. Штрафов он не получает.

– А зарплату?

– Не могу сказать.

– Если суд вынесет обвинительный приговор, это повлияет на ситуацию с контрактом?

– Давайте дождемся решения и тогда будем говорить. (Андрей Михайлов)​

Кокорин и Мамаев – в СИЗО еще на полгода. Главное // Что было на закрытом заседании по Кокорину и Мамаеву. Полная информация