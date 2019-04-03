Штрафует ли "Краснодар" Мамаева? Ответ адвоката

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов после завершения заседания по делу его клиента в Пресненском районном суде Москвы сказал, что тот не жалуется на проблемы со здоровьем.
Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина обвиняют в избиении Пака, а также гендиректора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, Виталия Соловчука, в начале октября 2018 года. Сегодня на заседании в Пресненском районном суде футболистам продлили срок содержания в СИЗО до 25 сентября этого года.
– На что будете опираться?
– Все зафиксировано в материалах дела. Видеозаписи – самое объективное доказательство. Прекрасно видно, кто какие действия совершал. Любому мало-мальскому юристу не составит особой сложности квалифицировать действия каждого из фигурантов.
– Как дела у Павла со здоровьем?
– Мамаев на здоровье не жалуется. Но, безусловно, длительное содержание под стражей все равно отражается на его физической форме, поскольку он не получает нагрузок, которые были у него длительное время.
– Ваш коллега говорил, что идут штрафы за неисполнение контракта...
– Нет. В связи с тем, что он находятся под мерами процессуального принуждения, никакие обстоятельства не могут влиять на расторжение контракта. Штрафов он не получает.
– А зарплату?
– Не могу сказать.
– Если суд вынесет обвинительный приговор, это повлияет на ситуацию с контрактом?
– Давайте дождемся решения и тогда будем говорить. (Андрей Михайлов)
Кокорин и Мамаев – в СИЗО еще на полгода. Главное // Что было на закрытом заседании по Кокорину и Мамаеву. Полная информация