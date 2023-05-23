Шалимов: «Ростов» не просто устал, а выдохся»

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался о спаде «Ростова» в завершающей части сезона.

«Ростов» не просто устал, а выдохся, об этом говорят и тактические ошибки в обороне, исчерпан весь внутренний ресурс. Мастерства у молодежи не так много, а когда нет ресурса по физике, идут ошибки. Все ожидаемо, потому что по составу это точно не команда первой пятерки», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

На данный момент «Ростов» занимает 4-ю позицию в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 50 очков. В 29-м туре ростовчане встретятся с «Ахматом». Игра пройдет 28 мая и начнется в 19.00 по московскому времени.