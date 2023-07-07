Широков прокомментировал возможный переход Медины в «Спартак»

Бывший полузащитник сборной России, «Спартака» и ЦСКА Роман Широков прокомментировал переход хавбека Хесуса Медины из стана армейцев к красно-белым.

«Для ЦСКА это хороший трансфер — они получают деньги за игрока, которого подписали фактичечки бесплатно. При этом у них есть кем закрыть эту позицию — 100 процентов. «Спартак» платит слишком большие деньги за игрока, особенно в нынешних условиях? Игрок переходит из одного топ-клуба России в другой топ-клуб. Так что это нормально. Нормально ли, что игрок переходит напрямую из ЦСКА в «Спартак»? Приоритеты давно поменялись, тем более это легионер. Иностранцы сюда приезжают зарабатывать, явно не за эмблему играть. Можно ли сравнить с моей ситуацией? Я-то бесплатно переходил. И потом ЦСКА — моя родная команда. Где начал, там и закончил. И я переходил не из-за денег — все это знают прекрасно. В ЦСКА у меня зарплата была в несколько раз меньше, чем в «Спартаке». Не хочу сказать, что я такой хороший, а Медина — плохой. Это нормальная ситуация для современного мира. Тем более для легионера, который приехал в Россию зарабатывать деньги», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

По информации «СЭ», 26-летний парагваец близок к тому, чтобы стать игроком красно-белых, а сумма трансфера может составить около 7,5 миллиона евро.

Также Брейдо прокомментировал слова агента нападающего «Спортинга» Паулиньо, который заявил, что форвард может оказаться в ЦСКА этим летом.

Хесус Медина выступает за ЦСКА с января 2022 года. Хавбек провел 45 матчей за московский клуб во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.