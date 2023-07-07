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Бышовец считает, что игра «Зенита» зависит от игроков, а не от тренера

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Советский и российский тренер Анатолий Бышовец высказался о развитии игроков в «Зените».

«Понятно, что селекционная политика, которая ведется «Зенитом», облегчает работу тренера. Но есть же перспективы и у российских игроков, не только у бразильских – у того же Мостового, Сергеева, Бакаева. Мы разве можем сказать, что они прибавляют в мастерстве, играя за «Зенит»?

Чтобы расти, надо конкурировать с сильными? Это правда. И не только к ним тянуться, но и стараться превзойти тех, кто выше тебя. В этом сверхзадача. Тут как раз важна роль тренера – насколько она готов развивать молодых, давать им место в составе? Мне кажется, что качество игры «Зенита» зависит уже не столько от главного тренера, сколько от таких игроков, как Клаудиньо, Малком, Вендел», – цитирует Бышовца «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне «Зенит» с 70 очками занял первое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака в пятый раз подряд стала чемпионом России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anatolij-by-shovets-kachestvo-igry-zenita-zavisit-ne-ot-trenera-a-ot-teh-kto-vy-hodit-na-pole/
Анатолий Бышовец
Футбол
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