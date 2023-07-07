Бышовец считает, что игра «Зенита» зависит от игроков, а не от тренера
Советский и российский тренер Анатолий Бышовец высказался о развитии игроков в «Зените».
«Понятно, что селекционная политика, которая ведется «Зенитом», облегчает работу тренера. Но есть же перспективы и у российских игроков, не только у бразильских – у того же Мостового, Сергеева, Бакаева. Мы разве можем сказать, что они прибавляют в мастерстве, играя за «Зенит»?
Чтобы расти, надо конкурировать с сильными? Это правда. И не только к ним тянуться, но и стараться превзойти тех, кто выше тебя. В этом сверхзадача. Тут как раз важна роль тренера – насколько она готов развивать молодых, давать им место в составе? Мне кажется, что качество игры «Зенита» зависит уже не столько от главного тренера, сколько от таких игроков, как Клаудиньо, Малком, Вендел», – цитирует Бышовца «РБ Спорт».
В прошедшем сезоне «Зенит» с 70 очками занял первое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака в пятый раз подряд стала чемпионом России.
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|И
|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -