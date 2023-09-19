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Сегодня, 01:25

Широков о «Краснодаре»: «Ивичу стоит поблагодарить людей, которые были до него»

Руслан Минаев
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Генеральный директор и и.о. главного тренера «Сатурна» Роман Широков поделился мнением о выступлении «Краснодара» в этом сезоне РПЛ.

«Наверное, здесь ему [Владимиру Ивичу — главному тренеру клуба] стоит поблагодарить тех людей, которые были до него. Ребята шли потихонечку, набирались опыта. И сейчас они по большому счету в самом соку. А он [Ивич] правильно расставляет приоритеты на футбольном поле. Все забудут, что где-то некрасиво сыграли. Если выиграли — все останутся довольны. Ивич хорошую работу делает, молодец. Самое главное обрести стабильность.

Я надеюсь, что это даст толчок, чтобы психологический барьер этот преодолеть и выйти на новый уровень. И тогда они безусловно составят конкуренцию «Зениту», — сказал Широков в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

После 8 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 18 очками. «Зенит» занимает второе место с 17 очками.

Роман Широков
РПЛ
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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ЦСКА

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Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
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Квинси Промес

Спартак

 4
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
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Балтика

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
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Оренбург

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