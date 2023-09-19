Широков о «Краснодаре»: «Ивичу стоит поблагодарить людей, которые были до него»

Генеральный директор и и.о. главного тренера «Сатурна» Роман Широков поделился мнением о выступлении «Краснодара» в этом сезоне РПЛ.

«Наверное, здесь ему [Владимиру Ивичу — главному тренеру клуба] стоит поблагодарить тех людей, которые были до него. Ребята шли потихонечку, набирались опыта. И сейчас они по большому счету в самом соку. А он [Ивич] правильно расставляет приоритеты на футбольном поле. Все забудут, что где-то некрасиво сыграли. Если выиграли — все останутся довольны. Ивич хорошую работу делает, молодец. Самое главное обрести стабильность.

Я надеюсь, что это даст толчок, чтобы психологический барьер этот преодолеть и выйти на новый уровень. И тогда они безусловно составят конкуренцию «Зениту», — сказал Широков в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

После 8 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 18 очками. «Зенит» занимает второе место с 17 очками.