Широков: «Зенит» силен менеджментом. Медведев вовремя делает покупки, вовремя убирает»

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков в разговоре с «СЭ» назвал сильную сторону клуба.

— Очень долго критиковали «Зенит» за покупку бразильцев.

— Сейчас его критикуют за покупку русских. (смеется)

— Сейчас подписали Глушенкова, Латышонка, Волкова.

— Это плохо?

— Наоборот.

— Какая проблема?

— Получается, «Зенит» силен не бразильцами, а тем, что хорошо умеет работать на рынке.

— «Зенит», наверное, силен своим менеджментом. Александр Иванович (Медведев) творит: вовремя делает покупки, вовремя убирает.

После пяти туров сине-бело-голубые с 13 очками лидируют в турнирной таблице чемпионата России.