Широков назвал Батракова лучшим игроком первой части сезона РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о лучшем футболисте первой части сезона РПЛ.

«Батраков — лучший игрок. Для меня это не открытие, потому что я его еще в том году выделял», — сказал Широков «СЭ».

19-летний Батраков забил 10 мячей и сделал 6 голевых передач за 17 матчей в РПЛ. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.