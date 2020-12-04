Широков: «Мы плохо играем в футбол, поэтому такие результаты в еврокубках»
15:46
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался по поводу выступления российских команд в еврокубках.
— Что случилось с нашим футболом?
— Развивается. Играем мы плохо в футбол, поэтому такие и результаты.
— Некоторые говорят про лимит на легионеров. Вы бы его отменили?
— Если исходить из того, что лучшие результаты у нас были, когда лимита не было.
— Он был, об этом все забыли.
— Он не препятствовал приезду любых легионеров. Раньше были другие финансовые возможности, чтобы можно было покупать качественных легионеров. Но и они сюда не поедут. У нас могут заплатить зарплату больше, но Европе платят за трансферы больше. (Севастиан Терлецкий)
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