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Широков: «Мы плохо играем в футбол, поэтому такие результаты в еврокубках»

15:46
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Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался по поводу выступления российских команд в еврокубках.

— Что случилось с нашим футболом?

— Развивается. Играем мы плохо в футбол, поэтому такие и результаты.

— Некоторые говорят про лимит на легионеров. Вы бы его отменили?

— Если исходить из того, что лучшие результаты у нас были, когда лимита не было.

— Он был, об этом все забыли.

— Он не препятствовал приезду любых легионеров. Раньше были другие финансовые возможности, чтобы можно было покупать качественных легионеров. Но и они сюда не поедут. У нас могут заплатить зарплату больше, но Европе платят за трансферы больше. (Севастиан Терлецкий)

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