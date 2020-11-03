«Широков хочет отделаться малой кровью, но судимость ставит крест на многих его начинаниях и карьере детей». Адвокат избитого судьи о последствиях для бывшего капитана сборной

Адвокат Александр Островский, который вместе с Артуром Рамазановым представляет интересы арбитра Никиты Данченкова, прокомментировал «СЭ» высказывания Романа Широкова в интервью YouTube-блогеру Василию Конову. Бывший капитан сборной заявил, что надеется закончить дело штрафом.

— Ждем передачи дела в суд, — заявил «СЭ» адвокат. — Подробно комментировать эту историю сейчас нет никакой необходимости. Единственное, что хочется сказать, Роман очень ошибается, говоря о последствиях. Он надеется получить штраф и малой кровью завершить дело. Между тем, судимость ставит крест на многих его начинаниях и отразится на карьере детей. Дети судимого человека будут очень ограничены в выборе мест работы в дальнейшем. Все приличные места: органы, администрация президента, правительство, госслужба — везде нужно будет проходить проверки, где судимость отца может стать обстоятельством к отказу при приеме на работу.

— Широков говорит, что ваша сторона хочет получить с него какие-то серьезные суммы...

— Наша сторона не заявляла никаких сумм. Даже гражданский иск пока не заявлен. Так что это ему мерещится. (Севастиан Терлецкий)