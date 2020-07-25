Шикарный гол Уткина в ворота «Зенита» признан лучшим в июле

Лучшим голом Тинькофф-РПЛ в июле был признан мяч полузащитника «Краснодара» Даниила Уткина в матче 26-го тура против «Зенита» (2:4).

Гол Даниила Уткина — лучший в июле! ?



Болельщики выбрали лучшим гол Ивана Облякова, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР — гол Эрика Бикфалви. Решающим стал выбор экспертов РПЛ, которые отдали свой голос за шикарный удар игрока «Краснодара»! ?#ТинькоффРПЛ #ЛучшийГолМесяца #РПЛтопчик pic.twitter.com/uCLefZWzSm — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 25, 2020

Как сообщает официальный Twitter турнира, болельщики выбрали лучшим гол Ивана Облякова, эксперты канала «Матч премьер» — гол Эрика Бикфалви. Решающим стал выбор экспертов РПЛ, которые отдали свой голос за гол игрока «Краснодара».

В сезоне-2019/20 Даниил Уткин провел 29 матчей за «Краснодар» и забил пять мячей при трех голевых передачах.