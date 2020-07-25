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Шикарный гол Уткина в ворота «Зенита» признан лучшим в июле

09:32
Даниил Уткин празднует забитый мяч в ворота «Зенита». Фото ФК «Краснодар»
Даниил Уткин празднует забитый мяч в ворота «Зенита». Фото ФК «Краснодар»
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Лучшим голом Тинькофф-РПЛ в июле был признан мяч полузащитника «Краснодара» Даниила Уткина в матче 26-го тура против «Зенита» (2:4).

Как сообщает официальный Twitter турнира, болельщики выбрали лучшим гол Ивана Облякова, эксперты канала «Матч премьер» — гол Эрика Бикфалви. Решающим стал выбор экспертов РПЛ, которые отдали свой голос за гол игрока «Краснодара».

В сезоне-2019/20 Даниил Уткин провел 29 матчей за «Краснодар» и забил пять мячей при трех голевых передачах.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/premierliga/status/1286904013204553728

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