Нападающий "Крыльев Советов" Рамиль Шейдаев рассказал о матче с "Зенитом" в 26-м туре чемпионата России (2:4). Также он ответил на вопрос о возможности возвращения в состав сине-бело-голубых.

- – Мы проиграли матч за первые тридцать минут. После 0:3 вернуться в игру было сложно, "Зенит" мог забить еще, однако не считаю поражение закономерным. Мы забили два мяча, могли сравнять счет, но все закончилось не в нашу пользу. Забыли и готовимся к следующему матчу, - цитирует футболиста "Спорт день за днем".

– Летом у вас заканчивается контракт с "Крыльями Советов". Вы уже определились с дальнейшими планами?

– Вот, честное слово, совсем об этом не думаю, поскольку все мы сконцентрированы исключительно на концовке сезона. Закончится чемпионат – тогда и будем решать.

– Тогда признайтесь, гипотетический звонок из "Зенита" с предложением вернуться домой доставил бы вам моральное удовлетворение?

– Да.

23-летний Рамиль Шейдаев в текущем сезоне провел 15 матчей за "Крылья" и забил четыре мяча при одной голевой передаче.

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