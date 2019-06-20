Шаронов заявил, что состав "Рубина" укомплектован только на 30 процентов

Исполняющий обязанности главного тренера "Рубина" Роман Шаронов​ ​прокомментировал поражение в товарищеском матче с "Нефтехимиком" (1:2).

– Мы работаем всего неделю вместе. Естественно, команда еще не укомплектована, наверно сейчас только процентов на 30, – цитирует Шаронова пресс-служба клуба. – Некоторые игроки еще не вернулись из сборных.

По этой игре мы смотрели, как игроки оценивали информацию, которую мы им дали в течение этого короткого периода. Не более.

Как мне на тренерском посту? Процесс идет, естественно, выстраиваем контакт с игроками, коммуникация, чтобы были единым целым. В этом направлении работа тоже ведется через тренировочный процесс, через теоретические занятия. Поэтому в целом все нормально.

"Рубин" проиграл "Нефтехимику" в товарищеском матче