Шаронов считает, что у Закирова хороший потенциал

И.о. главного тренера "Рубина" Роман Шаронов - о новичке команды, полузащитнике Камиле Закирове.

- Он имеет хороший потенциал, неплохо оснащен технически, - цитирует Шаронова официальный Твиттер клуба. - На данный момент это больше игрок на перспективу. Посмотрим, как он будет выглядеть в тренировочном процессе. Возраст – не главное, главное игра, которую он будет показывать.

🗣 Роман Шаронов – о Камиле Закирове:

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«Он имеет хороший потенциал, неплохо оснащен технически. На данный момент это больше игрок на перспективу. Посмотрим, как он будет выглядеть в тренировочном процессе. Возраст – не главное, главное игра, которую он будет показывать» pic.twitter.com/D58hU1S5Ay — «Рубин» Казань (@fcrk) 13 июня 2019 г.

20-летний Закиров выступал за молодежные команды "Краснодара" и "Анжи". 1 марта 2019 года в составе махачкалинского клуба дебютировал в РПЛ, впоследствии отыграл в премьер-лиге во всех весенних матчах, отметился одним голом.

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