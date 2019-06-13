17:29 | Футбол — РПЛ

Шаронов считает, что у Закирова хороший потенциал

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 И.о. главного тренера "Рубина" Роман Шаронов - о новичке команды, полузащитнике Камиле Закирове.

 - Он имеет хороший потенциал, неплохо оснащен технически, - цитирует Шаронова официальный Твиттер клуба. - На данный момент это больше игрок на перспективу. Посмотрим, как он будет выглядеть в тренировочном процессе. Возраст – не главное, главное игра, которую он будет показывать.

 20-летний Закиров выступал за молодежные команды "Краснодара" и "Анжи". 1 марта 2019 года в составе махачкалинского клуба дебютировал в РПЛ, впоследствии отыграл в премьер-лиге во всех весенних матчах, отметился одним голом.

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https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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