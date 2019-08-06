Шаронов рассказал, общается ли он с Бердыевым. За что тренер "Рубина" ему благодарен

Тренер "Рубина" Роман Шаронов в интервью Евгению Савину на YouТube-канале "КраСава" рассказал об отношениях с бывшим наставником команды Курбаном Бердыевым.

– Мне бы хотелось расставить все точки над “i” через твой блог. Я вижу, что меня пытаются столкнуть с Курбаном Бекиичем лбами, – отметил Шаронов. – Отвечу очень коротко. Я благодарен этому человеку, несмотря ни на что. Одна из причин этого – он меня научил трудиться. А если мы говорим про футбол, я учусь у всех. Учиться – это не копировать. Это брать определенную информацию, которая помогает или нет.

– Ты помнишь день, когда Сайманов позвал тебя к себе и сказал, что ты – новый главный тренер "Рубина"?

– Он мне позвонил и спросил, готов ли я возглавить команду.

– Почему ты позвонил Бекиичу и извинился перед ним, когда тебя назвали новым главным?

– Это неправда, я не звонил ему. Просто когда пошли разговоры о том, что я – будущий главный тренер первой команды, а сезон еще продолжался, я зашел к Курбану Бекиевичу и сказал, что мне это очень не нравится, что это не нормально, мы работаем в одном клубе, и он для меня – главный тренер. Вот, что я ему сказал, и не более.